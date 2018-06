FIFA 19 annunciato, includerà la UEFA Champions League!

I rumor delle scorse settimane si sono rivelati veritieri. Durante la l'EA Play 2018 che si sta svolgendo mentre vi scriviamo, Electronic Arts ha annunciato che FIFA 19 includerà la licenza ufficiale dell'UEFA Champions League.

Dopo diversi anni di esclusività riservata al franchise di Pro Evolution Soccer, la massima competizione per club europea arriva nel franchise di EA Sports. L'UEFA Champions League, inoltre, sarà integrata ne Il Viaggio, modalità tanto apprezzata dai giocatori che tornerà anche in FIFA 19. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.



FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.