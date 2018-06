FIFA 19 includerà la terza Stagione de 'Il Viaggio'

In occasione della conferenza EA Play 2018, Electronic Arts ha confermato che FIFA 19 includerà la licenza ufficiale della Champions League e la terza Stagione de "Il Viaggio", facendoci vestire nuovamente i panni di Alex Hunter.

Se negli ultimi due capitoli della serie abbiamo guidato Alex Hunter tra i maggior campionati europei, a partire dalla Premier League inglese, in FIFA 19 potremo competere anche per la Champions League, il più ambito torneo europeo per club che grazie alla nuova licenza acquisita da EA Sports sarà presente nel prossimo capitolo della serie.

A questo punto attendiamo ulteriori novità su FIFA 19, a partire dalla data di lancio.