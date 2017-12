FIFA 19 includerà la terza stagione della modalità Il Viaggio?

L'avventura dicontinuerà anche inalmeno stando a un rumor emerso in queste ore. Una foto del Pro Gamerha svelato infatti che Il Viaggio continuerà anche nel prossimo gioco della serie calcistica di

Facciamo un passo indietro: il 13 dicembre scorso, Absalom Warkor ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae con la tuta da motion capture. Fino a qui niente di strano, se non fosse che Absalom ha affermato di trovarsi nella sede di EA Canada ed ha corredato lo scatto da alcuni hashtag interessanti tra cui #FIFA19, #AlexHunter e #TheJourney.

Sembra quindi che lo YouTuber e giocatore professionista stia registrando alcune sequenze di motion capture che Alex Hunter utilizzerà nella terza stagione de Il Viaggio, in arrivo con FIFA 19. Nessun altro dettaglio è trapelato ed Electronic Arts non ha ancora annunciato ufficialmente il gioco, in uscita presumibilmente a settembre 2018.