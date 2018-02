L'insider Marcus Sellars ha diffuso un nuovo rumor sul suo profilo Twitter, confermando l'esistenza delle versioni Switch di FIFA 19 , due titoli targatinon ancora annunciati ma in arrivo come di consueto rispettivamente durante l'estate e all'inizio dell'autunno.

Sellars non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito, limitandosi a dichiarare che "Madden 19 e FIFA 19 usciranno su Switch". Al momento nessuno dei due titoli è stato ufficialmente svelato dal publisher americano, per saperne di più dovremo quindi attendere la tarda primavera, con i reveal solitamente previsti tra maggio e giugno, in concomitanza con l'evento EA Play e l'E3 di Los Angeles.