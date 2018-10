FIFA 19: le migliori formazioni da usare in modalità Carriera e FUT

Con l'introduzione delle nuove tattiche dinamiche, la strategia riveste un ruolo ancora più importante nelle partite di FIFA 19. In questa mini-guida vi parleremo dei cinque migliori moduli da utilizzare nella modalità Carriera e Ultimate Team, in modo da aumentare l'efficienza della vostra squadra.

4-4-2

Il tradizionale 4-4-2 rimane un modulo molto efficace in FIFA 19, in particolare quando si predilige un approccio bilanciato tra attacco e difesa, l'ideale per i giocatori alle prime armi. A centrocampo vi consigliamo di impiegare giocatori abili e veloci sulle fasce, in modo da supportare i due attaccanti con manovre fluide e dirette, mentre per i due centrali suggeriamo due atleti fisici e difensivi. In difesa avrete l'imbarazzo della scelta: optate preferibilmente per due difensori centrali fisici e due terzini versatili.

4-1-2-1-2

Il 4-1-2-1-2 (sia stretto che largo) resta uno dei moduli più gettonati nella modalità Ultimate Team. Il vantaggio principale si riscontra a centrocampo, con la presenza di quattro centrocampisti completi di varianti offensive e difensive. Una formazione molto equilibrata nel mezzo, con la possibilità di spostare il baricentro della manovra sulle ali grazie alla variante larga. Ricordate di utilizzare due centrocampisti difensivi fisici per contrastare le ripartenze degli avversari.

3-5-2

Come l'anno scorso, il 3-5-2 è una delle formazioni più complete ed efficaci da usare in FIFA 19. Optate per tre difensori centrali e due centrocampisti centrali difensivi, in modo da garantirvi una copertura molto solida. Per contrastare le ali avversarie, invece, impiegate centrocampisti di fascia alta dotati di buona resistenza e velocità. Per sfruttare al meglio questo modulo in fase realizzate, schierate giocatori di talento nelle posizioni offensive.

4-3-2-1

Il 4-3-2-1 offre molti vantaggi per i giocatori che amano attaccare dalle posizioni centrali. Per la costruzione delle azioni offensive consigliamo di impiegare due mezze ale tecniche e con un ottimo controllo della sfera, e di impiegare un centravanti con un grande fiuto del gol per finalizzare a rete. Per i tre centrocampisti davanti la linea difensiva suggeriamo di schierare almeno due giocatori rapidi e fisici, in modo da contrastare le ripartenze della squadra avversaria.

5-4-1

Chiudiamo con il 5-4-1, la formazione ideale per chi vuole giocare in contropiede. Trattandosi di un modulo difensivo, non sarà molto semplice creare occasioni da rete in ogni momento della partita. Se siete giocatori pazienti e preferite cogliere gli avversari di sorpresa, vi consigliamo di schierare due centrocampisti laterali tecnici e veloci, in modo da puntare sulle ripartenze. In attacco optate per un centravanti fisico e abile nel gioco aereo per sfruttare i traversoni e le palle inattive.

Per saperne di più su FIFA 19, ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la Guida con le strategie utili per vincere, oltre a una serie di mini-guide dedicate alle Finalizzazioni a tempo, alla Fase difensiva e alle Esultanze.