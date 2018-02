FIFA 19 mira ad includere nuovi campionati, inclusa la Super League cinese

Durante l'ultima conferenza finanziaria di Electronic Arts , il CEO Blake J.Jorgensen ha parlato dell'intenzione di includere nuovi campionati ufficiali in, con l'obiettivo di aumentare il numero di competizioni con licenza all'interno del gioco.

Stando alle parole di Blake J.Jorgensen, infatti, le licenze giocano un ruolo molto importante, rappresentando in molti casi un criterio di preferenza con cui gli utenti finiscono per scegliere FIFA invece di PES. Parlando nello specifico di FIFA 19, EA Sports sarebbe intenzionata ad allargare il numero di campionati licenziati, espandendosi in particolar modo verso le leghe asiatiche come la Chinese Super League o il campionato coreano.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito, vi ricordiamo che secondo alcuni rumor recenti sia FIFA 19 che Madden 19 usciranno anche su Nintendo Switch.