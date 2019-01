FIFA 19 e New Super Mario Bros U Deluxe ai vertici della classifica italiana

La seconda settimana del 2019 vede in testa alla classifica italiana FIFA 19, seguito da New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch, titolo che sta ottenendo un buon successo di vendite nel nostro paese e in generale a livello globale, continuando a dominare anche nella Top 10 UK di questa settimana.

Classifica Italia - Settimana 2 2019

FIFA 19 NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE GRAND THEFT AUTO V RED DEAD REDEMPTION 2 CALL OF DUTY BLACK OPS 4 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY ASSASSIN'S CREED ODYSSEY JUST DANCE 2019 MARVEL'S SPIDER-MAN SUPER SMASH BROS ULTIMATE

Il podio si completa con Grand Theft Auto V, nelle prime dieci posizioni della classifica italiana troviamo anche Red Dead Redemption 2, Call of Duty Black Ops 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Assassin's Creed Odyssey, Just Dance 2019, Marvel's Spider-Man e Super Smash Bros Ultimate. Una top ten non particolarmente varia rispetto a quanto visto alla fine del 2018, la situazione però è destinata a cambiare con le imminenti uscite di Resident Evil 2 Remake e Kingdom Hearts 3...