FIFA 19 non include la Difficoltà Dinamica: la conferma definitiva da EA

Per un lungo periodo di tempo, il tema della presenza di meccaniche legate ad una "Difficoltà Dinamica" all'interno del gioco è stato protagonista di numerosi dibattiti nella community di FIFA 19.

A chiarirne l'implementazione o meno all'interno del titolo è ora Electronic Arts, software house responsabile dello sviluppo del gioco. In particolare, è intervenuto sulla materia Andrew Mears, Community Manager di EA. Sul forum ufficiale della stessa Electronic Arts, quest'ultimo ha infatti pubblicato un post appositamente dedicato. Fugando ogni dubbio potesse sussistere al riguardo, Mears ha confermato che nessuna delle meccaniche legate ai brevetti sulla Difficoltà Dinamica è utilizzata all'interno di EA SPORTS FIFA. Sull'argomento, il Community Manager, ha aggiunto: "Non lo useremmo mai per avvantaggiare o svantaggiare un alcun gruppo di giocatori nei confronti di un altro in alcuno dei nostri giochi". In virtù di tali considerazioni, Mears ha inoltre sottolineato che post e discussioni sull'argomento presenti nel forum continueranno a essere rimossi. Questo in ragione del fatto che le "conversazioni sono spesso non costruttive ed hanno la tendenza a deviare discussioni".



