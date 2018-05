FIFA 19: nuove conferme sulla possibile presenza della UEFA Champions League

Come ormai saprete, a breve Konami, e di conseguenza Pro Evolution Soccer, perderanno i diritti sulla UEFA Champions League ed Europa League. Il publisher nipponico ha dichiarato di essere consapevole della perdita, ma allo stesso modo fiduciosa per il prosieguo della sua serie calcistica.

Il mancato rinnovo degli accordi tra UEFA e Konami apre un interessante scenario per Electronic Arts, che potrebbe arricchire ulteriormente l'offerta di FIFA 19 proprio con le competizioni ufficiali della Champions League e dell'Europa League. Una mossa che, apparentemente, la compagnia statunitense ha effettivamente intenzione di attuare, stando alle parole di Evert ten Napel, commentatore della versione olandese del titolo.

"Nel 2019 il gioco sarà ancora migliore grazie alla presenza della Champions League e dell'Europa League", sono state le sue dichiarazioni a Fox Sports.

Al momento non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di Electronic Arts, quindi vi consigliamo di attendere eventuali annunci da parte del publisher. Con tutta probabilità ne sapremo di più all'EA Play 2018, che si terrà in occasione dell'E3 di Los Angeles.

Il CEO della compagnia, Blake J.Jorgensen ha intanto lasciato intendere che il gioco raccoglierà al suo interno un numero maggiore di campionati ufficiali. La volontà è quella di espandendosi in particolar modo verso le leghe asiatiche come la Chinese Super League o il campionato coreano.