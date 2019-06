FIFA 19: il nuovo update aggiunge le nazionali della World Cup femminile

Il nuovo aggiornamento di FIFA 19 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'ultimo update del simulatore calcistico di Electronic Arts aggiunge le 22 squadre delle nazionali femminili che parteciperanno alla fase finale della FIFA Women's World Cup 2019 che si terrà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio.

Grazie alle note della patch, scopriamo così che l'aggiornamento in questione si premura di ampliare la rosa di squadre selezionabili dagli utenti aggiungendo i team che hanno ottenuto l'accesso alla fase finale dei mondiali femminili, ossia Argentina, Australia, Camerun, Canada, Cina, Inghilterra, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Corea, Olanda, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Scozia, Spagna, Svezia, Thailandia e Stati Uniti. Sono presenti anche le squadre di Brasile e Cile, anche se con nomi fittizi per la calciatrici in virtù del mancato accorto raggiunto da EA con le rispettive federazioni.

L'update di FIFA 19 introduce poi la Finale della FIFA Women's World Cup nel menù Calcio d'Inizio su PC, PS4 e Xbox One. Tra le novità "secondarie" della patch, segnaliamo infine la risoluzione di un bug di FIFA Ultimate Team che portava alla scomparsa delle immagini dinamiche e 2D dalle carte FUT in fase di gestione pre-gara della formazione e nelle sostituzioni a partita iniziata.

Nell'attesa di ricevere un vostro riscontro sulle novità dell'ultimo aggiornamento, ricordiamo a tutti gli appassionati di FIFA 19 e della modalità Ultimate Team che è stata appena diramata la lista dei giocatori che riceveranno un boost per la propria carta FUT grazie all'ingresso nella prestigiosa Team of the Season della Liga spagnola.

Sempre dagli autori di EA Canada, e più precisamente dalle pagine del sito ufficiale di EA Sports, arriva poi un interessante aggiornamento sugli interventi che verranno compiuti per migliorare il gameplay di FIFA 20, il nuovo capitolo della serie che dovrebbe debuttare, presumibilmente, tra settembre e ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e, perchè no, Nintendo Switch.