FIFA 19: il nuovo update migliora il multiplayer in vista di FIFA 20

I vertici di EA Sports annunciano la pubblicazione su PC, PS4 e Xbox One di una nuova patch correttiva di FIFA 19 che, nelle intenzioni del colosso videoludico statunitense, dovrebbe migliorarne il gameplay nelle modalità multiplayer in funzione dell'uscita ormai prossima di FIFA 20.

Le note che accompagnano la pubblicazione della patch che porta FIFA 19 alla versione 1.16 descrivono gli interventi compiuti da Electronic Arts, il più importante dei quali è certamente rappresentato dalle modifiche tecniche su cui si sono concentrati per migliorare la reattività del gameplay online.

L'aggiornamento sulle dinamiche di gioco dovrebbe coinvolgere tutte le modalità multiplayer, dalle sfide online "classiche" al modulo Ultimate Team: in questo modo, EA Sports promette di risolvere i fastidiosi problemi di input lag riscontrati dagli appassionati, con un ritardo più o meno marcato tra la pressione del tasto e l'azione eseguita dal proprio calciatore.

Le modifiche attuate in tal senso saranno attive anche in FIFA 20, consentendo così agli utenti di vivere un'esperienza di gioco più autentica a prescindere dalla modalità multiplayer prediletta. Sempre con l'update 1.16 si segnala poi la risoluzione dei problemi riscontrati in FIFA Ultimate Team nel flusso post partita in FUT Champions o Division Rivals, oltre a delle correzioni minori legate all'erronea rappresentazione dei ritratti 2D dei giocatori nella Carriera. Sapevate inoltre che, pochi giorni fa, dei ragazzini hanno prosciugato il conto dei genitori comprando in maniera compulsiva delle Loot Box di FIFA 19?