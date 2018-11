FIFA 19: il nuovo update modifica l'IA dei difensori controllati dalla CPU

A una settimana esatta di distanza dall'ultimo, importante update di FIFA 19, gli autori di EA Canada rimettono mano al codice del simulatore calcistico per effettuare un nuovo aggiornamento dedicato, tra le altre cose, all'efficacia delle tattiche difensive.

La patch, dal peso di 916Mb circa, interviene sull'efficacia di ciascun calciatore controllato dalla CPU della linea difensiva della propria squadra, modificandone la capacità di respingere le conclusioni.

L'update 1.05, nella fattispecie, diminuisce la distanza da cui i giocatori si allungano ed escono dalla linea del fuorigioco per cercare di andare in contrasto sugli avversari ed entrare in possesso della palla, garantendo così maggiore copertura all'utente e la possibilità, per quest'ultimo, di scegliere se e quando sganciare un proprio difensore dalla linea del fuorigioco attraverso la selezione manuale dell'atleta o utilizzando il sistema delle tattiche dinamiche introdotto da Electronic Arts con l'ultimo capitolo della sua serie sportiva di punta.

L'aggiornamento risolve poi i problemi relativi alla scarsa reattività degli attaccanti nell'area piccola della squadra avversaria e al fastidioso bug che portava l'arbitro ad assegnare per errore la rimessa laterale dopo aver fischiato calcio di rigore se la CPU del portiere, nell'animazione di intermezzo tra il fischio e l'esecuzione del penalty, induceva l'estremo difensore a far uscire la palla dal rettangolo di gioco.

Non meno importanti sono poi gli interventi che riguardano FIFA Ultimate Team, con la modifica al flusso di accesso ai match di Division Rivals per facilitare la ricerca degli avversari da sfidare e la disattivazione della chat vocale nelle Division Rivals, anche qui per garantire un'esperienza di gioco online più fluida.