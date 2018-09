FIFA 19: offerte, sconti e promozioni per acquistare il gioco al miglior prezzo

FIFA 19 è ora ufficialmente disponibile: non avete prenotato il gioco oppure non siete riusciti ad acquistarlo al Day One? Non disperate, di seguito vi proponiamo sconti, promozioni e offerte per acquistare FIFA 19 per PC, PS4, Xbox One e Switch al miglior prezzo.

FIFA 19 su Amazon.it

Rivolgersi ad Amazon.it è probabilmente la soluzione più rapida per comprare FIFA 19: il gioco viene proposto in versione Standard a 64.99 euro (anzichè 69.99 euro) mentre la Champions Edition ha un costo di 89,99 euro. Solo su Amazon inoltre troverete la Steelbook Edition con l'esclusiva custodia in metallo, disponibile a 69.99 euro. Sebbene al momento questo non sia il prezzo più basso per FIFA 19 (comprensibile, trattandosi di un titolo in commercio da appena 24 ore) Amazon propone spesso sconti e offerte per prodotti recenti, dunque vi invitiamo a tenere sempre sotto controllo il noto sito di eCommerce, in particolare con l'avvicinarsi del Black Friday e delle festività natalizie.

La Champions Edition, rispetto all'edizione Standard, include i seguenti contenuti:

Fino a 20 pacchetti oro premium maxi

1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League

Neymar in prestito per 7 partite in FUT

Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite in FUT

Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora

Di seguito riportiamo i link diretti per acquistare FIFA 19 su Amazon Italia:

FIFA 19 da GameStop

GameStop mette in vendita due edizioni di FIFA 19: Standard (70.98 euro) e Champions Edition (90.98 euro). La Standard Edition usata costa invece 54.98 euro, sicuramente un buon modo per risparmiare. Al momento non sono previste promozioni dedicate a FIFA 19 ma ricordatevi che portando indietro giochi, console e accessori potrete ricevere credito da scalare sula spesa totale. Per le valutazioni dei singoli prodotti usati dovrete necessariamente rivolgervi al punto venduta più vicino a voi.

FIFA 19 su eBay

Cercando bene su eBay è possibile concludere buoni affari: segnaliamo che diversi rivenditori hanno a disposizione FIFA 19 per PS4 e Xbox One a 59.99 euro (versione Standard), in alcuni casi è possibile spuntare anche più bassi per le versioni Nintendo Switch e PC Digital.

FIFA 19 Offerte e Sconti

Catene come Unieuro ed Euronics vendono il gioco a prezzo di listino, senza sconti di alcun tipo. Lo stesso vale per MediaWorld, che però offre la possibilità di risparmiare portando indietro i propri giochi usati e utilizzare la valutazione ottenuta per acquistare qualsiasi altro prodotto, FIFA 19 compreso. Potete consultare la lista dei giochi validi per la promozione cliccando qui.

Avete trovato prezzi più convenienti o siete alla ricerca di offerte più vantaggiose? Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.