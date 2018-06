FIFA 19 per PS4 e Xbox One è prenotabile a soli 49,99 euro su Amazon.it

Durante l'EA play 2018 svoltosi nella serata di ieri, Electronic Arts ha finalmente svelato FIFA 19 e la sua data d'uscita: 28 settembre 2018. Poco dopo, Amazon.it ha ufficialmente dato il via ai preordini.

La cosa interessante è che le versioni standard per PlayStation 4 e Xbox One sono al momento proposte all'invitante prezzo di 49,99 euro. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro intenzionati ad acquistare il calcistico secondo EA. Prenotando, inoltre, avrete diritto al Prezzo Minimo Garantito: anche in caso di aumento futuro, il vostro prezzo rimarrà bloccato a 49,99 euro.

PlayStation 4

Xbox One

PC

Standard Edition (59,99 euro)

Nintendo Switch

Standard Edition (59,99 euro)

Per quale console acquisterete FIFA 19? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che quest'anno il titolo di EA Sports vanterà la licenza ufficiale dell'UEFA Champions League (comprese Europa League e Supercoppa Europea). Segnaliamo, inoltre, che la versione per Nintendo Switch non includerà la modalità Il Viaggio.