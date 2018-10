FIFA 19: la patch 1.02 arriva su console, corretti i problemi di animazione di tiro

Già disponibile su PC da diversi giorni, la patch 1.02 di FIFA 19 è stata pubblicata quest'oggi anche su PlayStation 4 e Xbox One. L'aggiornamento va principalmente a correggere alcune imperfezioni tecniche che affliggevano la precedente versione del simulatore calcistico di Electronic Arts.

In particolare, l'update va a sistemare un problema legato alle animazioni dei tiri da fuori area, oltre a correggere un bug per il quale la barra di caricamento del tiro durante le punizioni raggiungeva spesso il limite massimo anche nel caso fosse stata caricata di meno. Più in basso trovate ulteriori dettagli sulla patch:

Alcune caratteristiche che non hanno più alcuna funzione all'interno del gioco venivano comunque mostrate sullo schermo.

Alcune caratteristiche che hanno una funzione all'interno del gioco non venivano mostrate sullo schermo.

Aggiunto (solo giocatori controllati dalla IA CPU) ai nomi delle caratteristiche che hanno effetto solo sui giocatori controllati dall'intelligenza artificiale.

La CPU disputa le partite come fate voi, con le stesse limitazioni per i comandi.

Ciò significa che anche la squadra controllata dalla CPU ha un giocatore attivo, che noi chiamiamo giocatore controllato dall'IA.

FIFA 19 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Insieme a Marvel's Spider-Man, FIFA 19 è risultato essere il gioco più venduto a settembre sul PlayStation Store.