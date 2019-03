FIFA 19: la patch 1.11 risolve un fastidioso glitch delle carte FUT

FIFA 19 si aggiorna su PC alla versione 1.11 e lo farà a breve anche su PlayStation 4 e Xbox One. Oltre alla proverbiale lenzuolata di interventi volti a ottimizzare il codice di gioco e la stabilità del simulatore calcistico di EA, il nuovo update promette di risolvere un fastidioso glitch delle carte FUT.

Scorrendo il changelog ufficiale dell'ultimo aggiornamento di FIFA 19, apprendiamo che l'update in questione si premura di chiudere una falla rappresentata da un glitch legato alle carte Ultimate Team.

Nel corso delle ultime settimane, diversi appassionati della modalità multiplayer più popolare della simulazione sportiva di Electronic Arts hanno infatti segnalato la presenza di un problema nella visualizzazione delle statistiche delle carte FUT di giocatori a cui era stato applicato un oggetto allenamento: segnando un goal, i parametri delle statistiche di questi atleti digitali finivavo con l'essere superiori a 99, senza però inficiare sui reali valori di gameplay.

Gli altri interventi compiuti dagli sviluppatori di FIFA 19 riguardano la chiusura di una falla sui filtri nella schermata di Modifica della Squadra di alcuni campionati e l'aggiornamento delle immagini 2D di Samir Nasri, John Obi Mikel e Alphonso Davies. L'approdo su PS4 e Xbox One dell'aggiornamento, come spesso avviene in questi casi, sarà accompagnato da ulteriori aggiustamenti, ottimizzazioni e modifiche specifiche per le due console Sony e Microsoft.