FIFA 19: la patch 1.13 risolve i bug di FUT e delle Division Rivals

FIFA 19 continua ad essere uno dei videogiochi più venduti del mondo (e ovviamente in Italia): non c'è da sorprendersi, quindi, se gli autori di EA Canada continuano ad aggiornarlo per migliorare costantemente l'offerta di gioco e l'esperienza fornita alla propria schiera di appassionati.

Il Title Update 12, un aggiornamento che porta il simulatore calcistico di Electronic Arts alla versione 1.13, è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox dopo essere approdato su PC nei giorni scorsi.

Gli interventi più importanti compiuti dagli autori nordamericani e dalle sussidiarie europee di EA Sports che contribuiscono allo sviluppo di FIFA 19 comprendono il superamento di un fastidioso bug di FIFA 19 Ultimate Team che permetteva agli utenti di aggiungere più versioni della stessa carta giocatore a una sfida creazione rosa tramite il mercato FUT.

Sempre grazie al nuovo update è stato poi modificato il sistema di assegnazione delle vittorie nelle Division Rivals per colpa di una disconnessione non causata dall'utente. Sotto il profilo squisitamente contenutistico, il Title Update 12 aggiorna la divisa della Houston Dynamo e il volto di diversi giocatori del Bayern Monaco: Manuel Neuer, Javi Martines, Thomas Muller, Thiago, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Kinglsey Coman e Serge Gnabry.

Nonostante queste patch ricorrenti, però, non tutti sono contenti della strada tracciata da Electronic Arts per dare forma alle ultime simulazioni calcistiche della serie di FIFA: su queste pagine, ad esempio, Nicola Zanetti ha raccontato la fine del suo amore per FIFA 19 e spiegato perchè, a suo giudizio, il titolo non sia più il gioco di calcio che avrebbe dovuto essere inizialmente, specie nella sua componente Ultimate Team.