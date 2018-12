FIFA 19 per PC: il nuovo aggiornamento risolve i problemi di latenza nell'online

Electronic Arts ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per la versione PC di FIFA 19: questo update pesa 640 MB e porta il gioco alla versione 1.07, portando in dote alcune migliorie tecniche per risolvere i problemi di latenza delle modalità online.

Nello specifico questa patch è pensata proprio per eliminare le problematiche di latenza e button delay nella varie modalità multigiocatore online di FIFA 19, tra cui FUT Champions, FUT Division Rivals, FUT Online Drafts, FUT Pro Clubs e la Co-Op, se riscontrate dunque questi problemi nel gioco online vi consigliamo di scaricare subito l'update tramite Origin.

La patch 1.07 arriverà anche su Xbox One e PlayStation 4 nei prossimi giorni o al più tardi all'inizio della prossima settimana, EA Sports non ha fornito purtroppo tempistiche precise in merito. Ricordiamo che nelle scorse ore alcuni giocatori si sono lamentati per l'assenza dell'evento FUTmas in FIFA 19 per Switch, nonostante Nintendo abbia pubblicato questa modalità sui suoi profili social, probabilmente a causa di un errore di comunicazione.