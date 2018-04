FIFA 19 potrebbe includere la UEFA Champions League?

E' freschissima la notizia della fine dell'accordo tra Konami e UEFA per i diritti esclusivi della Champions League in Pro Evolution Soccer, già a partire dalla finale di Champions del prossimo 26 maggio. Questo apre ovviamente nuovi scenari: la competizione europea potrebbe debuttare in FIFA 19?

Difficile dirlo al momento, Caitilin Doherty, International PR Lead di Electronic Arts, è stata subito interpellata da numerose testate internazionali, limitandosi però a rispondere che "al momento Electronic Arts non ha nulla da annunciare a riguardo."

Lo scorso mese di febbraio il CEO di Electronic Arts, Blake J.Jorgense, ha ribadito l'importanza di ottenere nuove licenze e di aprirsi a nuovi campionati come quello coreano o la Super League cinese, in questo senso l'aggiunta della UEFA Champions League e dell'Europa League potrebbe rappresentare un valore notevole per FIFA 19, considerando che questa competizione manca dai campi virtuali di FIFA dal lontano 2008, anno della firma dell'accordo tra UEFA e Konami per l'esclusiva in PES 2018.

Non ci resta che attendere per saperne di più, FIFA 19 dovrebbe essere svelato a giugno durante l'evento EA Play, con ogni probabilità il gioco includerà la terza stagione de Il Viaggio, secondo un insider il nuovo FIFA uscirà anche su Nintendo Switch, nessuna conferma al momento riguardo le piattaforme supportate.