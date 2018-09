FIFA 19: preordina su Amazon.it e avrai la consegna garantita dal Day One

Amazon.it ha ufficialmente aperto i preordini di FIFA 19, nuova edizione del gioco di calcio targato Electronic Arts in arrivo il prossimo 28 settembre. Prenota su Amazon.it per assicurarti la consegna il giorno del lancio.

Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro intenzionati ad acquistare il calcistico secondo EA. Prenotando, inoltre, avrete diritto al Prezzo Minimo Garantito: anche in caso di aumento futuro, il vostro prezzo rimarrà bloccato senza ulteriori modifiche.



FIFA 19 Edizioni



La demo di FIFA 19 esce il 13 settembre e permetterà di provare con mano il nuovo gioco di calcio Electronic Arts, giocando una partita di Champions League con alcune squadre di club (non ancora annunciate) e l'incipit della modalità Il Viaggio: Campioni, terzo atto della storia di Alex Hunter.



FIFA 19 è atteso su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre, nei giorni precedenti EA Sports dovrebbe pubblicare la Web App di FIFA 19, utile per gestire al meglio tutti gli aspetti di FIFA 19 Ultimate Team.