FIFA 19 presenta l'ultima Squadra della Settimana e anticipa un nuovo evento misterioso

EA Sport ha presentato ufficialmente la composizione della Squadra della Settimana 41, che rappresenterà l'ultima Squadra della Settimana di Fifa Ultimate Team.

Al suo interno possiamo trovare, come di consueto, una rosa di giocatori provenienti da diversi campionati nazionali. Vi presentiamo di seguito la lista completa:

11 Giocatori Iniziali

GK: Tim Melia - Stati Uniti d'America - Sporting KC

CB: Simen Wangberg - Norvegia - Tromsø IL

CB: Yu Dabao - Cina - Beijing Sinobo Guoan

CB: Valentinos Sielis - Cipro - Gangwon FC

CAM: Diego Valeri - Argentina - Portland Timbers

LM: Yordy Reyna - Canada - Vancouver Whitecaps

LM: Dominique Badji - Senegal - FC Dallas

CM: Fredrik Nordkvelle - Norvegia - Odds Ballklubb

ST: Sandro Wagner - Germania - Tianjin Teda

ST: Alan Kardec - Brasile - Chongqing Lifan

ST: Oscar - Brasile - Shanghai SIPG

Sostituti e Riserve

CB: Naoki Ishikawa - Giappone - Hokkaido Consadole Sapporo

RM: Gilbert Koomson - Ghana - SK Brann

LM: Kunimitsu Sekiguchi - Giappone- Vegalta Sendai

LM: Wanderson - Brasile - Pohang Steelers

ST: Ante Budimir - Croazia - RCD Mallorca

ST: Leke James - Nigeria - Molde FK

GK: Robert Marcus Sandberg - Svezia - Stabæk Fotball

Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di EA Sports invita inoltre i giocatori a tenere gli occhi aperti in attesa di possibili novità. Il cinguettio anticipa infatti che a partire dal prossimopotrebbe prendere il via un! Per quanto riguarda invece il Team of the Season, quest'ultimo farà ritorno in data 14 agosto.Ne approfittiamo per ricordarvi che nel corso dell'E3 2019 è stato ufficialmente presentato il primo trailer di FIFA 20 . A tal proposito, sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di FIFA 20 , a cura di Giuseppe Arace.