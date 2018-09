FIFA 19: i primi voti della stampa videoludica internazionale sono positivi

Manca ancora qualche giorno al debutto di FIFA 19, tuttavia nella giornata di oggi è scaduto l’embargo per la pubblicazione delle recensioni. È dunque arrivato il momento di scoprire come se l’è cavata la nuova edizione della serie calcistica più famosa del mondo.

La versione più analizzata è quella per Playstation 4, che nel momento in cui scriviamo vanta 23 recensioni e un Metacritic pari a 84. Fra i voti più entusiastici figurano il 95/100 di God is a Geek, il 92/100 di Forbes e il 90/100 di Playstation Lifestyle, GamesRadar+ e Twinfinite. Proseguendo troviamo Hobby Consolas (88/100), IGN (82/100) e Game Revolution (80/100). Digital Trend e Gaming Nexus sono state le testate più “severe” attribuendo al gioco un 70/100.

Le versioni PC e Switch non presentano al momento recensioni, mentre sono solamente 7 quelle dedicate all’edizione Xbox One. In questo caso, il voto più alto è stato assegnato da IGN Spain (93/100), mentre quello più basso da Jeuxvideo (75/100), il Metascore è invece pari a 83.

Sulle nostre pagine, FIFA 19 è stato premiato con un 8.7 e definito dal nostro Giuseppe Arace come “una vera festa calcistica: uno show videoludico potente ed appariscente, dove le velleità simulative si mescolano con quelle più spettacolarizzanti”.