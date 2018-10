FIFA 19: il primo aggiornamento è ora disponibile su PC

EA Sports ha pubblicato il primo aggiornamento di FIFA 19, al momento disponibile solo su PC. L'update, in arrivo a breve anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mira a correggere una serie di bug relativi alle varie modalità di gioco.

Come specificato dagli sviluppatori, la prima patch di FIFA 19 non apporta modifiche significative al gameplay, limitandosi a perfezionare l'esperienza di gioco complessiva: "Ascoltando i feedback della community, abbiamo pianificato di limitare le modifiche al gameplay e di apportare correzioni mirate ai vari aspetti del titolo, con l'obiettivo di mantenere coerenti l'equilibrio e le sensazioni di gioco. Nel frattempo stiamo continuando a raccogliere i pareri del pubblico in vista dei prossimi aggiornamenti.", dichiara EA Sports.

L'aggiornamento di FIFA 19 introduce una serie di migliorie tecniche, eliminando una serie di bug come quelli che affliggevano i tiri potenti e alcune animazioni dei calciatori. Gli sviluppatori hanno risolto diversi problemi tecnici riscontrati con le varie modalità di gioco come Il Viaggio e FIFA Ultimate Team.

Per conoscere tutte le modifiche introdotte con il nuovo update di FIFA 19, potete consultare il changelog completo della patch a questo indirizzo. Ricordiamo che l'aggiornamento è attualmente disponibile solo su PC, e che a breve verrà pubblicato anche su PS4, Xbox One e Switch.