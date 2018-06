FIFA 19: primo video gameplay (OffScreen) in 4K dall'E3 di Los Angeles

Il nuovo calcistico targato Electronic Arts si è presentato in pompa magna durante la conferenza del publisher statunitense, portando con sé un'importantissima novità: l'aggiunta della licenza della UEFA Champions League.

La più importante competizione per club si inserisce nell'offerta contenutistica di FIFA 19 con tutto il suo carico di loghi, sponsor, colori, stadi ed atmosfera, capace di irretirci all'interno di un'eccellente riproduzione che simula lo spettacolo televisivo. Oltre a questa considerevole novità, il nuovo capitolo dello sportivo EA porta con sé anche alcune migliorie in termini di gameplay: dalle tattiche dinamiche da attivare nel pre-partita e durante i match, ad una rinnovata fisicità dei contrasti, passando per una nuova dinamica dei tiri, che permette di colpire il pallone con maggior accuratezza e precisione.

Alcune migliorie anche per quanto riguarda la componente visiva, con un Frostbite appositamente potenziato: i contrasti tra i giocatori sono più realistici rispetto al passato, ed anche i volti delle superstar più famose, come Neymar e Ronaldo, hanno subito lievi ma percettibili perfezionamenti. Peccato soltanto che permangano ancora alcune approssimazioni nelle rappresentazioni di atleti come Higuain, le cui fattezze non sono pienamente riconoscibili. In attesa di scoprire nuovi dettagli sulle modalità di gioco come l'immancabile Fifa Ultimate Team e la terza stagione de Il Viaggio (la quale – tuttavia – mancherà nell'edizione per l'ibrida di Nintendo), vi ricordiamo che FIFA 19 è atteso il prossimo 28 settembre per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.