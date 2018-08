FIFA 19: pubblicato un nuovo video di gameplay per la versione Nintendo Switch

Il canale YouTube ufficiale di Nintendo UK ha recentemente pubblicato un nuovo filmato di gameplay dedicato alla versione Switch di FIFA 19, il nuovo capitolo della fortunata simulazione calcistica sviluppata negli studi di EA Sports.

Come promesso in passato da Electronic Arts, sembrano evidenti i miglioramenti sul fronte tecnico per la nuova edizione di FIFA per Nintendo Switch. Pur ponendo le sua basi su un motore grafico custom (diverso, quindi, dal Frostbite Engine utilizzato per le versioni PC, PS4 e Xbox One), FIFA 19 per Switch sembra garantire una resa grafica soddisfacente, unita alle prestazioni che - stando alle parole degli sviluppatori - si attesteranno sui 60fps stabili.

A differenza delle altre edizioni del gioco, FIFA 19 per Switch non presenterà single player la modalità Il Viaggio, ma da quest'anno permetterà ai giocatori di divertirsi in multiplayer sia locale che online.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che trovate in apertura di notizia, vi ricordiamo che FIFA 19 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal 28 settembre 2018. Il gioco non sarà pubblicato per PlayStation 3 e Xbox 360. In occasione della Gamescom di Colonia, Electronic Arts ha pubblicato un nuovo Story Trailer dedicato alla modalità Il Viaggio con Hunter, Neymar, De Bruyne e Dybala.