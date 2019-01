FIFA 19 e PUBG sono stati i titoli più venduti su PlayStation Store a dicembre

Dicembre si è rivelato un mese piuttosto avaro sul fronte delle nuove uscite, che storicamente preferiscono affollare i mesi da settembre a novembre. Quale miglior occasione, quindi, di recuperare qualche gioco uscito nei mesi precedenti a prezzo scontato?

Grazie ai saldi natalizi i giocatori hanno avuto davvero l'imbarazzo della scelta. Quest'oggi Sony ha pubblicato le classifiche con i giochi e i contenuti scaricabili più venduti su PlayStation Store durante l'ultimo mese del 2018. A dominare su PlayStation 4 è stato FIFA 19, che precede l'unica nuova uscita di dicembre presente in lista, PlayerUnknown's Battlegrounds, e Battlefield V. Seguono poi tantissimi titoli pubblicati nei mesi (o persino anni) precedenti, spinti dagli sconti invitanti. Ecco a voi la top 20 (tra parentesi la posizione occupata durante il mese precedente)

FIFA 19 (3) PlayerUnknown’s Battlegrounds (Novità) Battlefield V (4) Call of Duty: Black Ops 4 (2) Grand Theft Auto V (10) God of War (8) Red Dead Redemption 2 (1) Marvel’s Spider-Man (6) The Forest (5) The Sims 4 (Rientro) Assassin’s Creed Odyssey (11) Rocket League (14) Minecraft (Rientro) Spyro Reignited Trilogy (9) The Crew 2 (16) Battlefield 4 (Rientro) Gang Beasts (Rientro) Battlefield 1 (Rientro) EA Sports UFC 2 (Rientro) Gran Turismo Sport (Rientro)

Tra i giochi per PlayStation VR l'ha spuntata Beat Saber, che ha relegato Astro Bot: Rescue Mission in seconda posizione e Job Simulator sull'ultimo gradino del podio.

Beat Saber (1) Astro Bot Rescue Mission (2) Job Simulator (10) Creed: Rise to Glory (Rientro) Superhot VR (5) Arizona Sunshine (Rientro) Moss (Rientro) DOOM VFR (Rientro) Batman: Arkham VR (8) Everest VR (Rientro)

Per quanto riguarda i contenuti scaricabili, non c'è stata storia. Il pacchetto La città che non dorme mai di Marvel's Spider-Man ha dovuto arrendersi allo strapotere dei DLC dedicati a Fortnite, tra i quali figurano bundle con oggetti cosmetici di varia natura e la modalità PvE Salva il mondo.

Fortnite Battle Royale – The Summit Striker Pack (1) Fortnite – Pacchetto Leggende congelate (Novità) Fortnite – Standard Founder’s Pack (3) Fortnite Battle Royale – Deep Freeze Bundle (2) Marvel’s Spider-Man: La città che non dorme mai (5) Rocket League – McLaren 570S Car Pack (Novità) Call of Duty: Black Ops 4 – Black Ops Pass (8) Destiny 2: Forsaken Annual Pass (10) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 4 Pass (Novità) Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra DLC Pack 4 (Novità)

Cosa ne pensate di queste classifiche? Quali giochi e contenuti scaricabili avete acquistato durante le festività natalizie?