FIFA 19: ragazzini prosciugano il conto dei genitori a suon di Loot Box

Nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo una notizia piuttosto bizzarra riguardante un gruppo di giovani giocatori della versione Nintendo Switch di FIFA 19, i quali hanno speso una notevole cifra di denaro in microtransazioni con l'obiettivo di ottenere una specifica carta.

Tutto è iniziato quando il padre dei ragazzini ha deciso di donargli un pacchetto di carte del valore di circa 8 sterline. È stato in quel momento che i piccoli giocatori hanno osservato attentamente il modo in cui il genitore ha effettuato la transazione per ripeterlo più e più volte nel corso delle successive settimane, fino a spendere quasi 600 sterline in loot box. Nonostante la spesa ingente, la carta che i giocatori volevano trovare non era presente in nessuno dei numerosi pacchetti acquistati.

I genitori non si sono resi conto di nulla per un bel po', quando provando ad effettuare un acquisto con la carta di credito si sono ritrovati il conto in rosso. Sfortunatamente le ricevute delle transazioni venivano spedite ad un vecchio indirizzo mail del padre e la carta non era protetta da un pin di sicurezza, il che ha reso estremamente facile per i ragazzini acquistare i pacchetti in tutta tranquillità. Per fortuna, però, tutto si è risolto nel migliore dei modi e, per fortuna, Nintendo ha accettato la richiesta di rimborso fatta dal proprietario della carta e ha restituito l'intera somma.

La questione ha però riacceso alcune polemiche riguardanti le microtransazioni, le quali possono assuefare i soggetti più giovani o deboli. Ad aggravare la situazione è poi il fatto che il gioco vanti sulla copertina l'icona PEGI 3+, il che dovrebbe renderlo perfettamente utilizzabile anche dai più piccoli senza che possano verificarsi situazioni del genere.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito di microtransazioni e FIFA Ultimate Team, i ricordiamo che è appena stato svelato il prezzo dei FIFA Points di FIFA 20.