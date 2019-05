FIFA 19 si riprende la vetta: la classifica dei più venduti della settimana

Come ogni inizio settimana, arrivano i dati di vendita degli ultimi sette giorni, ed è cambiata la vetta della classifica. Dopo alcune settimane in cui le ottime vendite di Days Gone davano l'esclusiva PS4 in testa alla chart dei giochi più venduti, il trono torna ora nelle mani di FIFA 19.

Il calcio secondo Electronic Arts è un evergreen in tale classifica, e lo troviamo in vetta sia a quella relativa ai giochi per singola piattaforma, sia in quella aggregata, e conferma gli straordinari dati di vendita del videogame.

Days Gone resta comunque sul podio, per cui i ragazzi di Sony Bend possono comunque essere soddisfatti degli ottimi risultati dell'esclusiva PS4. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le posizioni per quanto riguarda entrambe le tipologie di classifica:

Per piattaforma:

FIFA 19 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Days Gone (PS4) Rage 2 (PS4) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Super Mario Party (Switch) Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) Pokémon: Let's Go Pikachu! (Switch)

Da segnalare l'assenza di titoli Xbox nelle prime 10 posizioni, mentre Switch conferma il suo buon momento con 4 giochi stabilmente in classifica.

Classifica aggregata: