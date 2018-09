FIFA 19: rotto il Day One in Italia? Facciamo il punto della situazione

Manca poco al Day One di FIFA 19! Il gioco di calcio Electronic Arts sarà disponibile dal 25 settembre per coloro che hanno prenotato la Champions Edition e da venerdì 28 settembre per tutti gli altri. I negozianti italiani romperanno il Day One? Analizziamo insieme la situazione.

Nel momento in cui scriviamo, nessun rivenditore italiano sembra aver rotto il Day One di FIFA 19, come riportato anche nel topic avvistamenti FIFA 19 e nel topic ufficiale FIFA 19 su Forumeye, il forum ufficiale di Everyeye.it. I canali social di GameStop, MediaWorld, Euronics e altri rivenditori sono presi d'assalto da utenti che chiedono informazioni, ma le risposte tardano ad arrivare e come previsto nessuno appare disposto a rompere il Day One di titolo come il nuovo FIFA.

Al momento alcune segnalazioni parlano di copie del gioco in vendita su Facebook Marketplace, ma non abbiamo prove reali e nessuno scontrino di acquisto è al momento comparso sui principali social italiani. Numerose testimonianze recentissime giungono invece dal Nord Europa e dal Medio Oriente, dove diversi giocatori sembrano effettivamente essere entrati in possesso della Champions Edition con qualche ora di anticipo rispetto al lancio.

Continueremo a monitorare la situazione, allo stato attuale possiamo dire con una certa tranquillità che nessuno dei principali rivenditori italiani ha rotto il Day One di FIFA 19. Avete testimonianze in merito? Potete pubblicarle nello spazio commenti qui sotto, tuttavia vi invitiamo a non pubblicare foto di scontrini, nomi di commessi, negozi ed eventuali numeri di telefono degli store.