FIFA 19 saldamente in testa alle classifiche di vendita italiane

Settimana priva di sorprese per quanto riguarda i dati di vendita dei videogame: la classifica italiana non subisce particolari scossoni, nonostante l'arrivo di World War Z, mentre qualcosa potrebbe muoversi la prossima settimana quando sarà registrato l'esordio di Days Gone.

Per il momento dunque la situazione nel nostro Paese rimane pressoché invariata, con FIFA 19 a farla da padrona e a mantenere il primo posto saldamente, tallonato da un altro titolo onnipresente, Grand Theft Auto V, e da Yoshi's Crafted World, che conferma l'ottimo momento per quanto riguarda Nintendo Switch. FIFA 19 è inoltre presente anche all'ottavo posto della classifica, nella versione proprio per Switch.

World War Z invece debutta al nono posto della classifica, che dimostra invece che nel nostro Paese l'interesse verso il gioco di Saber Interactive non tocca le vette raggiunte dal resto del mondo, dove invece il titolo sta ottenendo buoni risultati.

Ecco la classifica completa relativa alla scorsa settimana, dunque:

FIFA 19 (PS4, EA) Grand Theft Auto V (PS4, Rockstar) Yoshi's Crafted World (Nintendo Switch, Nintendo) Minecraft PlayStation 4 Edition (PS4, Sony) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch, Mojang) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch, Nintendo) Marvel's Spider-Man (PS4, Sony) FIFA 19 (Nintendo Switch, Electronic Arts) World War Z (PS4, Mad Dog Games) New Super Mario Bros U. Deluxe (Nintendo Switch, Nintendo)

Che ne pensate delle prime dieci posizioni?