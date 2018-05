FIFA 19: Serie A, la Gazzetta dello Sport conferma il ritorno delle licenze ufficiali

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport include un articolo in cui viene rivelato il ritorno della Serie A in FIFA 19. Come è possibile leggere sul quotidiano sportivo infatti, è stato ufficialmente raggiunto un accordo con Electronic Arts per la cessione del marchio.

Ciò vuol dire che in FIFA 19 Electronic Arts potrà tornare a utilizzare nome e logo ufficiale del massimo campionato di calcio italiano, che fino a questo momento è stato invece indicato semplicemente come Calcio A. Nessuna indicazione su chi sarà il nuovo partner della Serie A italiana, non sappiamo se TIM resterà come main sponsor oppure, in ogni caso EA Sports potrà, a quanto sembra, utilizzare loghi, nomi, musiche e qualsiasi marchio legato alla nostra Serie A.



Rimanendo sempre in tema licenze, ricordiamo che in seguito alla fine dell'accordo tra Konami e UEFA per i diritti esclusivi della Champions League e dell'Europa League in PES, si sono diffuse alcune voci di corridoio che parlano del possibile arrivo delle due prestigiose competizioni europee nel titolo calcistico firmato EA. Per il momento non ci sono conferme ufficiali in merito, tuttavia è probabile che ne sapremo di più nel corso dell'EA Play 2018: FIFA 19 sarà infatti uno dei protagonisti della conferenza E3 2018 di Electronic Arts, prevista per sabato 9 giugno alle ore 20:00 (fuso orario italiano), che potrete seguire in diretta con noi sul canale Twitch di Everyeye: la fiera losangelina sarebbe il palcoscenico ideale per annunciare nuove partnership e modalità.



Oltre al ritorno di FIFA Ultimate Team, FIFA 19 includerà anche la terza stagione de Il Viaggio, la quale vedrà Alex Hunter continuare la sua carriera in giro per il mondo. Probabili anche novità sul fronte tecnico, restiamo dunque in attesa della presentazione ufficiale, EA Sports FIFA 19 è atteso per l'autunno su tutte le principali piattaforme (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch).