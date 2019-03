FIFA 19 si aggiorna alla versione 1.12 su PC, PS4 e Xbox One

Nonostante siano passati diversi mesi dalla sua uscita, FIFA 19 continua ad essere il gioco più venduto in Italia e in tanti altri mercati videoludici europei: non è un caso, quindi, se i vertici di EA Sports si premurano di aggiornarlo costantemente con nuovi update che ne migliorino le prestazioni su PC e console.

Con l'aggiornamento 1.12 recentemente pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ad esempio, gli sviluppatori del simulatore calcistico di Electronic Arts risolvono (si spera definitivamente) il fastidioso glitch delle carte FUT che alterava le statistiche degli atleti digitali visualizzandone un numero superiore al 99 dopo aver segnato un goal.

Sempre grazie all'ultimo Title Update, gli autori di EA Canada intervengono sul problema dell'erronea gestione dei dati della modalità Calcio d'Inizio accorso a coloro che decidevano di modificare il livello di difficoltà a partita iniziata.

Le novità più importanti dell'ultimo update riguardano però la modalità Carriera e le dinamiche ingame legate alla gestione della rosa e all'acquisizione di nuovi giocatori. Una volta effettuato l'aggiornamento, infatti, i Club non invieranno più un'offerta di trasferimento o di prestito ai calciatori che non hanno la possibilità di accettare un passaggio in quei Club a causa, ad esempio, di un accordo pregresso (dalla promessa di trasferirsi a fine stagione in un'altra squadra alla necessità di concludere una fase di prestito).

