FIFA 19 e SoulCalibur 6 tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop

Nuove offerte di GameStop Italia per il Calendario dell'Avvento: anche oggi la nota catena propone quattro giochi in offerta, tra cui due titoli Electronic Arts e la più recente incarnazione di SoulCalibur.

Tra le offerte di oggi troviamo FIFA 19 per PS4 e Xbox One a 44.98 euro, The Sims 4 a 20.98 euro, Need for Speed Payback a 20.98 euro e SoulCalibur 6 a 40,98 euro. Tutti i giochi indicati possono essere acquistati anche a un euro l'uno portando indietro un gioco, due nel caso di FIFA 19.

"I giochi riportati dovranno essere validi per la promozione. Verifica la validità dei tuoi titoli sul sito di GameStop. Nel caso di promozioni con ritiro di usato i giochi riportati dovranno essere integri e compresi di custodia e libretto. Le promozioni sono valide in Negozio e Online, salvo esaurimento scorte. Le promozioni sono aperte ai soli possessori di carta GameStop+, di qualsiasi livello. Promozioni non cumulabili con altre iniziative in corso e con i vantaggi della card GameStop+."

Come sempre vi ricordiamo che le offerte sono valide sono fino alle 23:59 di oggi, giovedì 13 dicembre, online e in tutti i negozi della catena sparsi per l'Italia.