FIFA 19 e Spider-Man sono i giochi più venduti di settembre sul PlayStation Store

Puntuale come ogni mese, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la lista dei titoli più venduti sul PlayStation Store. A farla da padroni in Europa durante il mese di settembre 2018, come facilmente prevedibile, ci hanno pensato FIFA 19 e Marvel's Spider-Man.

In terza piazza c'è un'altra new entry, ovvero NBA 2K19, seguito subito a ruota da Battlefield 1, che ha potuto contare su un importante sconto. Shadow of the Tomb Raider, invece, si è dovuto accontentare della quinta posizione nel suo mese di debutto.

Top 20 PlayStation Store Europeo

FIFA 19 (Novità) Marvel’s Spider-Man (Novità) NBA 2K19 (Novità) Battlefield 1 (11) Shadow of the Tomb Raider (Novità) Grand Theft Auto V (1) Pro Evolution Soccer 2019 (8) Minecraft (10) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (3) Rocket League (9) FIFA 18 (RE) Gran Turismo Sport (13) Gang Beasts (2) Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Novità) NHL 19 (Novità) The Crew 2 (Rientro) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (19) Persona 5 (RE) Detroit: Become Human (Rientro) Life is Strange 2 (Novità)

Il titolo per PlayStation VR più venduto del mese è stato invece Firewall Zero Hour, mentre tra i DLC l'ha spuntata il Pacchetto Asso di Fortnite, che ha fatto persino meglio di Destiny 2: I Rinnegati.

Negli Stati Uniti d'America la Top 20 è piuttosto differente. In prima posizione c'è infatti Marvel's Spider-Man, seguito da NBA 2K19 e FIFA 19 (oltreoceano la cultura calcistica non è radicata come dalle nostre parti). Shadow of the Tomb Raider, dal canto suo, è riuscito a fare anche di peggio, debuttando in nona posizione.