FIFA 19 è stato il gioco più venduto dell'anno nel Regno Unito

Il mercato dei videogiochi (solo software, hardware e accessori esclusi) ha generato un giro d'affari pari £3.864 miliardi nel Regno Unito nel 2018, con il digitale che ha rappresentato l'80.1% delle vendite totali, fatturando tre miliardi di sterline.

Le vendite digitali sono cresciute del 12.5% in UK negli ultimi dodici mesi mentre il mercato retail cala del 2.8% rispetto a 2017. Lo scorso anno sono state vendute 2.4 milioni di console nel Regno Unito con PlayStation 4 saldamente in testa alla classifica e Nintendo Switch in crescita del 20%.

Il mercato retail resta comunque molto forte, con FIFA 19 che si è dimostrato il gioco più venduto dell'anno con 2.5 milioni di copie totali di cui 1.89 milioni retail, un leggero calo rispetto alle 2.7 milioni di copie vendute da FIFA 18.

Top 20 UK 2018 (Vendite Retail)

FIFA 19 1,889,401 Red Dead Redemption 2 1,757,212 Call of Duty Black Ops 4 1,172,855 Marvel's Spider-Man 676,621 Mario Kart 8 Deluxe 458,675 Far Cry 5 434,133 Crash Bandicoot N-Sane Trilogy 430,551 God of War 399,395 Forza Horizon 4 392,960 FIFA 18 351,788 Grand Theft Auto V 339,805 Spyro Reignited Trilogy 333,725 Battlefield V 313,100 Assassin's Creed Odyssey 305,937 Super Smash Bros Ultimate 284,155 Super Mario Odyssey 240,710 Call of Duty WWII 230,576 Pokemon Let's GO Pikachu 227,767 Shadow of the Tomb Raider 226,125 Fallout 76 218,534

Da segnalare anche gli ottimi risultati di Red Dead Redemption 2 con oltre 1.7 milioni di copie fisiche vendute e Call of Duty Black Ops 4 con 1.1 milioni. Come riportato da GamesIndustry, nonostante il grande successo FIFA 19 non è stato il prodotto d'intrattenimento più venduto dell'anno in Inghilterra, superato dalla versione Home Video (DVD, Blu-Ray e Digital) del film The Greatest Showman a quota 2.69 milioni di copie.