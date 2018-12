FIFA 19 è stato il gioco più venduto in Italia nell'ultima settimana di novembre

FIFA 19 è stato il videogioco più venduto in Italia durante l'ultima settimana di novembre, grazie agli sconti del Black Friday il gioco targato EA Sports torna in vetta alla classifica italiana superando Marvel's Spider-Man.

Top 10 Italiana

FIFA 19 (EA, PS4) Marvel's Spider-Man Red Dead Redemption 2 God of War Detroit Become Human Pokémon Let's GO Pikachu! Call of Duty Black Ops 4 Spyro Reignited Trilogy Assassin's Creed Odyssey Battlefield V

Il podio si completa con Red Dead Redemption 2, grazie ai saldi del Black Friday tornano in classifica anche God of War e Detroit Become Human, bene Pokemon Let's GO Pikachu e Call of Duty Black Ops 4, tallonati da Spyro Reignited Trilogy e Assassin's Creed Odyssey, oltre a Battlefield V.