FIFA 19: Story Trailer della modalità Il Viaggio con Hunter, Neymar, De Bruyne e Dybala

In FIFA 19 i fan possono vivere le storie distinte dei tre eroi de Il Viaggio: Campioni, la modalità guidata dalla narrazione che arriverà a una conclusione nell’edizione del gioco di quest’anno...

Guida Alex Hunter, Danny Williams e Kim Hunter nel loro viaggio per raggiungere alcuni dei momenti più importanti delle rispettive carriere. Dato che le storie si intrecciano e avvengono contemporaneamente, è possibile passare da un personaggio all’altro in qualsiasi momento per vivere un’esperienza diversa. I tifosi potranno inoltre imbattersi in alcuni dei giocatori più famosi al mondo, come Neymar Jr., Alex Morgan, Paulo Dybala, Kevin Bryune e molti altri. I tre protagonisti hanno già raggiunto successi nelle loro carriere e ora, raggiunti i livelli più alti del calcio, si presentano nuove sfide:

Il protagonista originale della modalità “Il Viaggio”, Alex Hunter ha già vissuto una carriera di alti e bassi nei primi due capitoli della trilogia. Dopo aver firmato con il club di Premier League scelto da lui, Alex è finito in prestito nella Championship, ha trascorso metà stagione nella Major League Soccer ed è tornato in Europa per vestire la maglia di uno dei top club del vecchio continente. Nella modalità “Il Viaggio: Campioni”, Alex riesce finalmente a coronare il suo sogno: giocare nel Real Madrid.

Alex ha conosciuto Danny durante i provini nell’Accademia del calcio nazionale, dove il primo impatto non è stato dei migliori. I due ex rivali diventano prima compagni e poi grandi amici durante la loro esperienza in seconda divisione. Quando Alex parte per Los Angeles, il suo vecchio club decide di rimpiazzarlo con Danny. Dopo un primo periodo di ambientamento ne Il Viaggio: Il Ritorno di Hunter, Danny lotta per una maglia da titolare con una serie di prestazioni convincenti.

Kim Hunter è una giovane calciatrice americana che sogna di giocare ai massimi livelli, oltre a essere la sorellastra di Alex. Alex e Kim si incontrano per la prima volta dopo che si è trasferito ai LA Galaxy, seguendo il suggerimento del padre. Di lì a poco Kim debutta con la nazionale femminile degli Stati Uniti. Nella modalità Il Viaggio: Campioni è ora pronta per fare il prossimo passo e rappresentare il proprio Paese nella Women’s World Cup.