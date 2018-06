FIFA 19: svelate le edizioni del gioco e le offerte per il pre-order

FIFA 19 uscirà il 28 settembre 2018 per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Electronic Arts ha svelato le varie edizioni del nuovo simulatore calcistico targato EA Sports, comprese le offerte per il pre-order del gioco.

Innanzitutto, chi prenoterà FIFA 19 avrà la possibilità di migliorare sin da subito il proprio FIFA Ultimate Team con bonus speciali e oggetti FUT.

I bonus pre order per la Standard Edition saranno 5 pacchetti oro premium maxi (uno a settimana per cinque settimane), Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite FUT e alcune divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora di FIFA.

La Champions Edition include fino a 20 pacchetti oro premium maxi di FIFA Ultimate Team (uno a settimana per 20 settimane, accesso al gioco con 3 giorni di anticipo a partire dal 25 settembre, 1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League con valutazione compresa tra 80 e 83, Cristiano Ronaldo e Neymar Jr. in prestito per 7 partite in FUT e divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora di FIFA.

La Ultimate Edition regalerà fino a 40 pacchetti oro premium maxi di FIFA Ultimate Team (due a settimana per 20 settimane) accesso anticipato al gioco a partire dal 25 settembre, 1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League con valutazione compresa tra 80 e 83, Cristiano Ronaldo e Neymar Jr. in prestito per 7 partite in FUT e divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora di FIFA.

Quale edizione di FIFA 19 acquisterete?