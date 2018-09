FIFA 19: svelate tutte le squadre e le modalità incluse nella demo del 13 settembre

EA Sports ha finalmente svelato tutti i dettagli dell'attesa demo di FIFA 19, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC giovedì 13 settembre.

I giocatori che la scaricheranno potranno testare, oltre al gameplay migliorato (Active Touch, Finalizzazione, Tattiche Dinamiche), la modalità Calcio d'Inizio aggiornata, l’ultimo capitolo de Il Viaggio: Campioni e anche la UEFA Champions League. Le squadre che verranno incluse sono Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Juventus, Roma, Atletico Madrid e Real Madrid.

Per l'occasione, la compagnia ha anche fornito ulteriori dettagli su Il Viaggio: Campioni. "Dopo le montagne russe di un viaggio in MLS e ritorno in Europa, Alex si sta dirigendo verso uno delle squadre più famose del mondo, il Real Madrid, dove si incontrerà e sarà seguito da compagni di squadra come Luka Modric, Gareth Bale e altri". Oltre a questi ultimi, Hunter interagirà anche con Kevin De Bruyne del Manchester City, Paulo Dybala della Juventus e Neymar Jr. del PSG. Inoltre, per la prima volta nella serie, non sarà l'unico personaggio con una storia giocabile. Ci saranno anche la sorellastra Kim Hunter e il suo miglior amico Danny Williams.

L'appuntamento con la demo è quindi fissato per giovedì 13 settembre. Il gioco completo, invece, sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch dal 28 settembre. Quest'oggi è stata svelata l'identità dei calciatori che occupano le posizioni dalla 20 alla 11 della Top 100 di FIFA 19.