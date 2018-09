FIFA 19: svelate le valutazioni dei migliori giocatori dalla posizione 80 alla 61

Nel tentativo di rendere più piacevole l'attesa per l'uscita di FIFA 19, EA Sports sta svelando a mano a mano l'identità e le valutazioni dei migliori 100 calciatori inclusi nel gioco. Quest'oggi tocca alle posizioni dalla 80 alla 61.

80 - Nainggolan (85)

79 - Alex Sandro (86)

78 - Medhi Benatia (86)

77 - Parejo (86)

76 - Nemanja Matic (86)

75 - Douglas Costa (86)

74 - Cesar Azpilicueta (86)

73 - Naldo (86)

72 - Fernandinho (86)

71 - Miralem Pjanić (86)

70 - Leroy Sané (86)

69 - Leonardo Bonucci (86)

68 - Jerome Boateng (86)

67 - Thomas Müller (86)

66 - Ederson (86)

65 - Roberto Firmino (86)

64 - Marco Verratti (86)

63 - Nicolas Otamendi (86)

62 - Thiago (86)

61 - Mesut Özil (86)

Cosa ne pensate dei calciatori e delle relative valutazioni presenti in questa lista? La quasi totalità ha un punteggio pari ad 86. Unica eccezione Nainggolan dell'Inter, con 85. Se vi siete persi la lista dei giocatori dalla posizione 100 alla 81, potete rimediare consultando questa pagina.

Ricordiamo FIFA 19 sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch dal 28 settembre. Secondo i più recenti rumor, la demo di FIFA 19 potrebbe essere pubblicata giovedì 13 settembre. Nei giorni scorsi sono stati svelati i prezzi dei FIFA Points, che vanno da un minimo di 4,99 euro per 500 punti a 99,99 euro per 12.000 punti.