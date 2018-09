FIFA 19: svelati i dieci calciatori più forti: Ronaldo, Messi e Neymar Jr sul podio

Finalmente ci siamo: Electronic Arts ha svelato le prime dieci posizioni della FIFA 19 Top 100, la classifica dei cento calciatori più forti del nuovo gioco di calcio in arrivo a fine settembre. Una Top 10 davvero interessante...

FIFA 19 TOP 100 (Posizioni 10/1)

In classifica trovano spazio Toni Kroos, David De Gea, Luis Suarez, Sergio Ramos, Eden Hazard, Kevin De Bruyne e Luka Modric:

10 - TONI KROOS (90)

9 - DAVID DE GEA (91)

8 - LUIS SUAREZ (91)

7 - SERGIO RAMOS (91)

6 - EDEN HAZARD (91)

5- KEVIN DE BRUYNE (91)

4 - LUKA MODRIĆ (91)

3 - NEYMAR JR (92)

2 - LIONEL MESSI (94)

1 - CRISTIANO RONALDO (94)

Sul podio troviamo invece Neymar Jr in terza posizione, Lionel Messi al secondo posto e Cristiano Ronaldo sul gradino più alto. Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo con le posizioni?

Ricordiamo che la demo di FIFA 19 uscirà giovedì 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One e permetterà di giocare un match di UEFA Champions League e di provare l'incipit della modalità Il Viaggio: Campioni. Il gioco completo arriverà invece il 28 settembre nei formati Windows, PS4, Xbox One, PS4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch.