FIFA 19: svelati i migliori calciatori della Premier League divisi per ruolo

EA Sports sa benissimo come addolcire l'attesa in vista dell'uscita di FIFA 19. Dopo aver svelato i 100 migliori calciatori, è ora il momento di scoprire l'identità degli atleti più forti (divisi per ruolo) della Premier League, la massima competizione calcistica inglese.

Migliori attaccanti

10. Jamie Vardy (82)

9. Olivier Giroud (82)

8. Gabriel Jesus (83)

7. Álvaro Morata (83)

6. Alexandre Lacazette (84)

5. Roberto Firmino (86)

4. Pierre-Emerick Aubameyang (87)

3. Romelu Lukaku (87)

2. Sergio Agüero (89)

1. Harry Kane (89)

Migliori esterni

10. Anthony Martial (83)

9. Bernardo Silva (84)

8. Willian (84)

7. Riyad Mahrez (85)

6. Raheem Sterling (85)

5. Leroy Sané (86)

4. Saido Mané (86)

3. Alexis Sánchez (87)

2. Mohamed Salah (88)

1. Eden Hazard (91)

Migliori centrocampisti

10. Moussa Dembélé (84)

9. Fabinho (85)

8. Nemanja Matić (86)

7. Fernandinho (86)

6. Mesut Özil (86)

5. Christian Eriksen (88)

4. Paul Pogba (88)

3. David Silva (89)

2. N'Golo Kanté (89)

1. Kevin De Bruyne (91)

Migliori difensori

10. David Luiz (83)

9. Davinson Sánchez (84)

8. Kyle Walker (84)

7. Sokratis (84)

6. Toby Alderweireld (85)

5. Vincent Kompany (85)

4. Virgil van Dijk (85)

3. César Azpilicueta (86)

2. Nicolás Otamendi (86)

1. Jan Vertonghen (87)

Migliori Portieri

10. Petr Čech (82)

9. Kepa (83)

8. Jordan Pickford (83)

7. Rui Patrício (83)

6. Bernd Leno (84)

5. Kasper Schmeichel (84)

4. Alisson (85)

3. Ederson (86)

2. Hugo Lloris (88)

1. David De Gea (91)

Cosa ne pensate dei giocatori scelti dal team canadese? Segnaliamo che poco fa è stata pubblicata la demo di FIFA 19 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Permette di testare la modalità Calcio d'Inizio rinnovata, le fasi iniziali de Il Viaggio: Campioni con protagonista Alex Hunter e l'UEFA Champions League. Le squadre incluse, invece, sono Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus e Roma.

FIFA 19 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 28 settembre, anche in Edizione Steelbook con custodia in metallo (esclusiva di Amazon.it).