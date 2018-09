FIFA 19: svelati i migliori calciatori in ogni ruolo della Liga spagnola

Dopo aver svelato i migliori calciatori della Premier League di FIFA 19, EA Sports ha fatto lo stesso con gli atleti più forti della Liga, massimo torneo calcistico spagnolo.

Migliori Attaccanti

10. Carlos Bacca (82)

9. Gerard Moreno (83)

8. Willian José (83)

7. Aduriz (83)

6. Rodrigo (84)

5. Karim Benzema (84)

4. Diego Costa (85)

3. Antoine Griezmann (89)

2. Luis Suárez (91)

1. Lionel Messi (94)

Migliori Esterni

10. Susaeta (80)

9. Nolito (80)

8. Ousmane Dembélé (82)

7. Gonçalo Guedes (82)

6. Malcom (83)

5. Lucas Vázquez (83)

4. Iago Aspas (85)

3. Marco Asensio (85)

2. Gareth Bale (88)

1. Coutinho (88)

Migliori centrocampisti

10. Saúl (85)

9. Koke (85)

8. Arturo Vidal (85)

7. Parejo (86)

6. Ivan Rakitić (87)

5. Casemiro (88)

4. Sergio Busquets (88)

3. Isco (89)

2. Toni Kroos (90)

1. Luka Modrić (91)

Migliori Difensori

10. Carvajal (84)

9. Sergi Roberto (84)

8. Filipe Luís (85)

7. Raphaël Varane (86)

6. Samuel Umtiti (87)

5. Jordi Alba (87)

4. Piqué (87)

3. Marcelo (88)

2. Diego Godin (90)

1. Sergio Ramos (91)

Migliori Portieri

10. Gerónimo Rulli (81)

9. Jasper Cillessen (81)

8. Pau López (82)

7. Adán (84)

6. Sergio Asenjo (84)

5. Neto (84)

4. Keylor Navas (87)

3. Marc-Andre ter Stegen (89)

2. Jan Oblak (90)

1. Thibaut Courtois (90)

Siete d'accordo con le scelte e le valutazioni effettuate da EA Sports? Ricordiamo che è ora disponibile al download la demo di FIFA 19 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Grazie ad essa, è possibile testare la modalità Calcio d'Inizio, le fasi iniziali de Il Viaggio: Campioni con Alex Hunter e l'UEFA Champions League. Sono ben 10 le squadre comprese, provenienti da tutti i maggiori campionati europei: Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus e Roma.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che FIFA 19 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre, anche in Edizione Steelbook con custodia in metallo (esclusiva di Amazon.it). Avete già consultato la lista con i migliori 10 calciatori di FIFA 19?