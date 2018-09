FIFA 19: svelati i migliori giocatori della Serie A suddivisi per ruolo

Dopo la Premier League e la Liga, ora tocca alla Serie A. Quest'oggi, EA Sports ha svelato l'identità dei migliori calciatori in ogni ruolo della massima competizione calcistica italiana.

Migliori Attaccanti

10. Luis Alberto (82)

9. Simone Zaza (82)

8. Alejandro Gómez (84)

7. Mario Mandžukić (84)

6. Edin Džeko (85)

5. Mauro Icardi (87)

4. Ciro Immobile (87)

3. Dries Mertens (87)

2. Gonzalo Higuaín (88)

1. Cristiano Ronaldo (94)

Migliori Esterni

10. Domenico Berardi (78)

9. Hakan Çalhanoğlu (80)

8. Matteo Politano (80)

7. Iago Falqué (80)

6. Stephan El Shaarawy (81)

5. Simone Verdi (81)

4. Diego Perotti (81)

3. Suso (82)

2. José Callejón (84)

1. Lorenzo Insigne (88)

Migliori Centrocampisti

10. Lucas Biglia (82)

9. Marco Parolo (82)

8. Samu Castillejo (83)

7. Lucas Leiva (83)

6. Daniele De Rossi (83)

5. Juan Cuadrado (84)

4. Blaise Matuidi (85)

3. Douglas Costa (86)

2. Ivan Perišić (86)

1. Paulo Dybala (89)

Migliori difensori

10. Raúl Albiol (84)

9. Andrea Barzagli (84)

8. Milan Škriniar (85)

7. Miranda (85)

6. Kostas Manolas (85)

5. Alex Sandro (86)

4. Mehdi Benatia (86)

3. Leonardo Bonucci (86)

2. Kalidou Koulibaly (87)

1. Giorgio Chiellini (89)

Migliori Portieri

10. Thomas Strakosha (80)

9. Antonio Mirante (80)

8. Stefano Sorrentino (80)

7. Gianluigi Donnarumma (82)

6. Andrea Consigli (82)

5. Salvatore Sirigu (82)

4. Pepe Reina (83)

3. Mattia Perin (84)

2. Wojciech Szczęsny (82)

1. Samir Handanovič (88)

Quest'anno la Serie A può vantare la presenza del miglior calciatore in assoluto di FIFA 19, Cristiano Ronaldo. Cosa ne pensate degli altri giocatori e delle valutazioni ad essi assegnate? Tra le nostre pagine trovate anche i migliori calciatori della Premier League e della Liga.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che FIFA 19 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre. Oltre alla versione Standard, su Amazon.it è possibile prenotare anche la Steelbook Edition con custodia in metallo. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ieri è stata pubblicata la demo di FIFA 19, comprendente la modalità Calcio d'Inizio con la Champions League, un assaggio de Il Viaggio: Campioni e 10 squadre, tra le quali figurano Juventus, Roma, Real Madrid e Paris Saint German.