FIFA 19: svelato l'elenco dei giocatori con skill a 5 stelle?

Un recente leak sembra svelare i calciatori con skill a 5 stelle che saranno presenti in FIFA 19. L'elenco (non ufficiale) è stato realizzato analizzando attentamente le statistiche degli atleti presenti nella demo del gioco mostrata alla Gamescom di Colonia.

FIFA 19: 5-Star Skills

La lista diffusa nelle scorse ore include nomi come Philippe Coutinho (Barcelona), Zlatan Ibrahimović (L.A. Galaxy), Kylian Mbappé (PSG), Federico Bernardeschi (Juventus), Kingsley Coman (Bayern Monaco), David Neres (Ajax) e Elia (Istanbul):

Jesús Manuel Corona (Porto)

Ronald Acuña Jr (Sporting CP)

Elia (Istanbul)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Kylian Mbappé (PSG)

Martin Ødegaard (Vitesse)

David Neres (Ajax)

Xherdan Shaqiri (Liverpool)

Zlatan Ibrahimović (L.A. Galaxy)

Memphis Depay (Lyon)

Wilfried Zaha (Crystal Alace)

Kingsley Coman (Bayern Monaco)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Da notare le assenze di Cristiano Ronaldo e Neymar JR, che dovrebbero in ogni caso far parte della lista ufficiale e definitiva, purtroppo non ancora nota. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch dal 28 settembre mentre la demo di FIFA 19 uscirà secondo alcuni rumor la prossima settimana e più precisamente il 13 settembre su Origin, PlayStation Store e Xbox Store.