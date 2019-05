FIFA 19: svelato il Team of the Season della Premier League con Salah e Alisson

Alle 16:00 di questo pomeriggio EA Sports ha avviato il reveal del Team of the Season della Premier League, indubbiamente una delle rose di fine anno più attese in assoluto. Adesso che la presentazione dei calciatori è stata ultimata, siamo pronti a rivelarvi la squadra al gran completo!

TOTS 2019 della Premier League

Undici Titolare

GK 95 - Alisson Ramses Becker Alisson (Liverpool)

CB 96 Virgil van Dijk (Liverpool)

LB 94 Andrew Robertson (Liverpool)

CB 94 Aymeric Laporte (Manchester City)

RB 94 Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

CDM 93 Fernando Luiz Rosa Fernandinho (Manchester City)

CM 94 Bernardo Mota Carvalho e Silva Bernardo Silva (Manchester City)

CAM 96 Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

RW 97 Mohamed Salah (Liverpool)

ST 96 Sergio Agüero (Manchester City)

RW 96 Raheem Sterling (Manchester City)

Sostituti e riserve

GK 94 Ederson Santana de Moraes Ederson (Manchester City)

RWB 88 Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers)

CM 90 Georginio Wijnaldum (Liverpool)

LW 98 Eden Hazard (Chelsea)

ST 94 Alexandre Lacazette (Arsenal)

LW 96 Sadio Mané (Liverpool)

ST 95 Heung Min Son (Tottenham Hotspur)

CAM 88 James Maddison (Leicester City)

ST 96 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Cosa ve ne pare della selezione operata da EA Sports? A ben vedere, non sorprende affatto la presenza massiccia dei neo-campioni del Manchester City e dei secondi classificati del Liverpool: ben 13 giocatori provengono da queste due squadre! Non mancano all'appello, inoltre, i migliori giocatori di Tottenham, Arsenal, Chelsea, Leicester e della neo promossa Wolverhampton.

Tutti gli atleti sopra menzionati saranno disponibili sotto forma di oggetti all'interno dei pacchetti di FIFA 19 Ultimate Team per un periodo limitato di tempo, ovvero fino a venerdì 24 maggio. Il Team of the Season della Premier League è il secondo svelato fino ad oggi, dopo il TOTS della Community votato dai giocatori e reso disponibile la scorsa settimana.