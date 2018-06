FIFA 19 Switch non avrà Il Viaggio, confermato il multiplayer online (Gameplay OffScreen)

Arriva dall'E3 di Los Angeles un brevissimo video OffScreen (della durata di 18 secondi) che mostra FIFA 19 in azione su Nintendo Switch. Esattamente come accaduto con FIFA 18, il publisher americano proporrà una versione del gioco studiata appositamente per questa piattaforma e pensata per sfruttarne al massimo le potenzialità.

FIFA 19 Switch non sarà basato sul Frostbite Engine ma Electronic Arts assicura che "il comparto tecnico sarà in grado di sfruttare tutte le potenzialità di Switch, il gioco girerà a 60 fps stabili", per quanto riguarda i contenuti si segnala l'assenza della modalità Il Viaggio (giunto alla terza stagione) mentre viene confermata la presenza del multiplayer online (anche) con i contatti della propria lista amici.

FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il gioco non uscirà su PlayStation 3 e Xbox 360.