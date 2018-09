FIFA 19: la terza stagione de Il Viaggio inizia negli anni '60, nei panni di Jim Hunter

La trilogia de Il Viaggio, la modalità storia introdotta in FIFA 17, giungerà alla sua conclusione in FIFA 19 con la terza e ultima stagione. Un video gameplay ci permette di osservare i primi 10 minuti di gameplay, ambientati a sorpresa negli anni '60.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, la terza stagione de Il Viaggio inclusa in FIFA 19 inizierà con un match ambientato negli anni '60, facendoci vestire i panni di Jim Hunter, il nonno del protagonista Alex Hunter.

Guardando le capigliature dei calciatori, la realizzazione delle maglie e del campo, sembra proprio che EA Sports abbia fatto un ottimo lavoro nel ricreare l'atmosfera degli anni '60, dando la sensazione di disputare un incontro di calcio di quel decennio. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che la terza stagione de Il Viaggio includerà diverse novità, a partire dalla licenza UEFA: portando avanti la nostra carriera, infatti, potremo arrivare a giocare in Champions League, la massima competizione europea per club. Per saperne di più potete leggere la nostra Anteprima della modalità The Journey di FIFA 19.

Il nuoco gioco calcistico targato EA Sports sarà disponibile dal 28 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vi lasciamo alla visione del nuovo filmato proposto in cima alla notizia.