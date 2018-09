FIFA 19: ad alcuni tifosi del Liverpool non è andata a genio la valutazione di Salah

I tifosi hanno mostrato il loro disappunto su Twitter, come potete vedere nei tweet che abbiamo allegato in basso. C'è chi non ha gradito la diminuzione della velocità e ritiene 89 una valutazione più appropriata, e chi minaccia di non comprare il gioco. Non mancano, in ogni caso, i tifosi a favore della scelta di EA: secondo loro, "una sola buona stagione" non giustifica un aumento troppo elevato della valutazione.

A quanto pare, sono molti gli appassioni di calcio, e in particolare i tifosi del Liverpool, ai quali questa decisione non è andata per nulla a genio. Secondo loro, il capocannoniere della passata edizione della Premier League meritava una valutazione ben più alta, o quantomeno di figurare tra i migliori 10 calciatori in assoluto.

