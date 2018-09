FIFA 19 Top 100: Cristiano Ronaldo è il calciatore più forte del gioco di calcio EA Sports

Con la pubblicazione delle prime dieci posizioni della FIFA 19 Top 100 la classifica dei migliori giocatori del nuovo FIFA è finalmente completa e possiamo quindi dare uno sguardo approfondito alla lista diffusa da EA Sports.

FIFA 19 Top 100

Le squadre con il maggior numero di atleti nella Top 100 sono Real Madrid e Bayern Monaco (11 calciatori a testa) seguite da Barcellona (9), Juventus (8), Manchester City (8) e PSG (7):

100. Kostas Manolas (Roma) – 85

99. Riyad Mahrez (Leicester) – 85

98. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) – 85

97. Raheem Sterling (Man City) – 85

96. Blaise Matuidi (Juventus) – 85

95. Marco Asensio (Real Madrid) – 85

94. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) – 85

93. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) – 85

92. Edin Dzeko (Roma) – 85

91. Koke (Atletico Madrid) – 85

90. Marco Reus (Dortmund) – 85

89. Filipe Luis (Atletico Madrid) – 85

88. Vincent Kompany (Man City) – 85

87. Arjen Robben (Bayern Monaco) – 85

86. Alisson (Liverpool) – 85

85. David Alaba (Bayern Monaco) – 85

84. Fabinho (Liverpool) – 85

83. Arturo Vidal (Bayern Monaco) – 85

82. Virgil van Dijk (Liverpool) – 85

81. Diego Costa (Atletico Madrid) – 85

80. Radja Nainggolan (Inter) – 85

79. Alex Sandro (Juventus) – 86

78. Medhi Benatia (Juventus) – 86

77. Dani Parejo (Valencia) – 86

76. Nemanja Matic (Man United) – 86

75. Douglas Costa (Juventus) – 86

74. Cesar Azpilicueta (Chelsea) – 86

73. Naldo (Schalke) – 86

72. Fernandinho (Man City) – 86

71. Miralem Pjanic (Juventus) – 86

70. Leroy Sane (Man City) – 86

69. Leonardo Bonucci (Juventus) – 86

68. Jerome Boateng (Bayern Monaco) – 86

67. Thomas Muller (Bayern Monaco) – 86

66. Ederson (Manchester City) – 86

65. Roberto Firmino (Liverpool) – 86

64. Marco Verratti (PSG) – 86

63. Nicolas Otamendi (Man City) – 86

62. Thiago (Bayern Monaco) – 86

61. Mesut Ozil (Arsenal) – 86

60. Sadio Mane (Liverpool) – 86

59. Ivan Perisic (Inter) – 86

58. Raphael Varane (Real Madrid) – 86

57. Ciro Immobile (Lazio) – 87

56. Alexis Sanchez (Man United) – 87

55. Kalidou Koulibaly (Napoli) – 87

54. Dries Mertens (Napoli) – 87

53. Mauro Icardi (Inter) – 87

52. Keylor Navas (Real Madrid) – 87

51. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) – 87

50. Andres Iniesta (Vissel Kobe) – 87

49. Jordi Alba (Barcellona) – 87

48. Jan Vertonghen (Tottenham) – 87

47. Samuel Umtiti (Barcellona) – 87

46. Marek Hamsik (Napoli) – 87

45. Romelu Lukaku (Man United) – 87

44. Ivan Rakitic (Barcellona) – 87

43. Gerard Pique (Barcellona) – 87

42. Kylian Mbappe (PSG) – 87

41. Thiago Silva (PSG) – 88

40. Lorenzo Insigne (Napoli) – 88

39. Samir Handanovic (Inter) – 88

38. Gonzalo Higuain (Milan) – 88

37. Casemiro (Real Madrid) – 88

36. James Rodriguez (Bayern Monaco) – 88

35. Gianluigi Buffon (PSG) – 88

34. Christian Eriksen (Tottenham) – 88

33. Paul Pogba (Man United) – 88

32. Sergio Busquets (Barcellona) – 88

31. Gareth Bale (Real Madrid) – 88

30. Philippe Coutinho (Barcellona) – 88

29. Hugo Lloris (Tottenham – 88

28. Marcelo (Real Madrid) – 88

27. Mohamed Salah (Liverpool) – 88

26. Isco (Real Madrid) – 89

25. Marc-Andre ter Stegen (Barcellona) – 89

24. David Silva (Man City) – 89

23. Mats Hummels (Bayern Monaco) – 89

22. Edinson Cavani (PSG) – 89

21. Paulo Dybala (Juventus) – 89

20. Sergio Aguero (Man City) – 89

19. Giorgio Chiellini (Juventus) – 89

18. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) – 89

17. Harry Kane (Tottenham) – 89

16. N’Golo Kante (Chelsea) – 89

15. Jan Oblak (Atletico Madrid) – 90

14. Thibaut Courtois (Real Madrid) – 90

13. Diego Godin (Atletico Madrid) – 90

12. Manuel Neuer (Bayern Monaco) – 90

11. Robert Lewandowski (Bayern Monaco) – 90

10. Toni Kroos (Real Madrid) – 90

9. David de Gea (Man United) – 91

8. Luis Suarez (Barcellona) – 91

7. Sergio Ramos (Real Madrid) – 91

6. Eden Hazard (Chelsea) – 91

5. Kevin De Bruyne (Man City) – 91

4. Luka Modric (Real Madrid) – 91

3. Neymar Jr (PSG) – 92

2. Lionel Messi (Barcellona) – 94

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) – 94

Del tutto simile a quello di FIFA 18 il podio, che vede Cristiano Ronaldo al primo posto con a seguire Lionel Messi e Neymar Jr. Siete d'accordo con la classifica di Electronic Arts? Ricordiamo che la demo di FIFA 19 uscirà oggi pomeriggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, se volete vederla in azione sintonizzatevi su Twitch alle 19:00 per il live gameplay a cura del Green.